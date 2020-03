ÜRO: töötajad võivad kaotada viiruse tõttu kuni 3,4 triljonit dollarit

Viirusest tekitatud kahjusid on organisatsiooni hinnangul võimalik märkimisväärselt leevendada rahvusvahelise koostöö kaudu.

«See ei ole enam ainult globaalne tervisekriis, see on ka suur tööturu- ja majanduskriis, millel on tohutu mõju inimestele,» ütles ILO direktor Guy Ryder avalduses.