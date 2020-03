Austraalia lennufirma Qantas tühistab kõik rahvusvahelised lennud

«Katsed peatada koroonaviiruse levikut on viinud lennunõudluse ennenägematule vähenemisele,» tõdes tegevjuht Alan Joyce.

Austraalia andis kolmapäeval oma kodanikele korralduse peatada kõik reisid välismaale, et piirata uue koroonaviiruse levikut.

Peaminister Scott Morrison tegi pressikonverentsil teatavaks «tähtajatu keelu» välisreisidele, öeldes, et «kui me aeglustame levikut, säästame elusid».

«Ärge minge välismaale. See korraldus on väga selge,» sõnas ta.

Morrisoni sõnul on keelatud kõik rohkem kui saja inimesega kogunemised siseruumides.

Austraalias on seni kinnitust leidnud rohkem kui 600 uude koroonaviirusesse nakatumise juhtumit ja see arv kasvab iga päev. Seni on surnud kuus inimest.