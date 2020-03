Austraalia ja Uus-Meremaa lubavad riiki vaid kodanikud ja residendid

«Reisikeeld seatakse kõigile mitteresidentidele, Austraaliasse saabuvatele Austraalia kodakondsuseta isikutele ning see jõustub homsest õhtust kella 21 alates (Eesti aja järgi reede keskpäeval),» ütles peaminister Scott Morrison.

Samasugusest meetmest andis teada Morrisoni kolleeg, Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern.

«Mõistan, kuivõrd erakordne see (otsus) on. Kunagi varem pole Uus-Meremaa ajaloos sellist meedet rakendatud,» ütles Ardern ja lisas, et keeld laieneb ka kõigile viisaomanikele. «Tänane otsus peatab iga turisti või ajutise viisaomaniku, näiteks üliõpilased või ajutised töölised, sisenemast Uus-Meremaale.»

Nii Austraalia kui Uus-Meremaa on teatanud varem reast piirangutest COVID-19 pandeemiaga võitluses, kuid seni ei ole otseselt koole sulgenud ega laiaulatuslikemaid karantiinireegleid kehtestanud.

Seadusandjad loodavad, et senised piirangud pidurdavad viiruse levikut piisavalt. Nii Austraalia kui Uus-Meremaa üritavad vältida liigselt karme meetmeid, mis võiksid halvata nende majandused ja muuta elukorraldust teadmata ajaks järgnevatel kuudel.

Austraalias on hetkel tuvastatud 642 koroonaviiruse juhtu, koguarv on seni iga kolme päeva tagant laias laastus kahekordistunud. Uus-Meremaal on tuvastatud 28 nakkusjuhtu.

Morrison ütles, et umbes 80 protsenti Austraalia nakkusjuhtumeist tuli riiki «kelleltki, kes on viirusega kokku puutunud välismaal või kelleltki, kel on olnud otsene kontakt kellegagi, kes on naasnud välismaalt».