SpaceX kavandab esimest mehitatud lendu ISS-i mais

«NASA ja SpaceX on praegu sihiks seadnud mitte enne kui mai lõpu,» ütles NASA avalduses.

Viimane USA kosmosesüstiku lend ISS-i oli 2011. aastal. Pärast seda on NASA kasutanud Vene kosmoselaevade teenust.

SpaceX on alates 2012. aastast teinud 15 reisi ISS-i, kuid kõik need on olnud mehitamata ja mõeldud ainult kütuse kohaletoimetamiseks.