GRAAFIKUD ⟩ Covid-19 lähinaabrite juures: Venemaa teatas esimesest surmajuhtumist

Soome

Kinnitatud juhtumeid: 359

Uusi juhtumeid: (tänased andmed puuduvad)

Tervenenuid: 10

Testitud: üle 3000

Soome tegi eilsega 1100 koroonaviiruse testi, kokku on testida saanud üle 3000 inimese. Riigis on võimalik teha koroonaviiruse teste seitsmes laboris, kuid see arv kasvab, teatas valitsus tänasel pressikonverentsil.

Viirus on levinud riigis kõigis haiglaringkondades peale kolme. Kõige rohkem nakatunuid on Helsingi ja Pirkanmaa piirkondades.

Valitsus arutab homme intensiivravi kohtade aru suurendamist. Riigis on avatud läbisõidetavad testimispunktid.

Soome sotsiaal- ja tervishoiuminister Aino-Kaisa Pekonen kutsus inimesi hoiduma ravimite paanilisest kokkuostmisest, öeldes, et nende saadavuses ei ole tõsist probleemi.

Ta möönis samas, et suurenenud nõudlus on tekitanud teatud tarneraskusi.

Soomes kuulutati välja eriolukord, mis kehtib 13. aprillini. Eriolukorra raames võib valitsus piirata meditsiinitarvikute müüki.

Kõiki 18-68 aasta vanuseid meditsiinihariduse või töökogemusega inimesi võidakse kutsuda ajutiselt tööle tervishoiusektorisse, erandid kehtivad sotsiaal-, pääste- ja politseitöötajatele.

Keelatud on rohkem kui kümne inimesega avalikud kogunemised. Politsei jälgib seda oma võimekuse piires. Riik võib kaaluda liikumispiirangute kehtestamist, vahendab Yle.

Kõik koolid lähevad üle kaugõppele. Riiklikud ja kohalikud muuseumid, teatrid, raamatukogud, spordisaalid, noortekeskused jms pannakse kinni.

Läti

Kinnitatud juhtumeid: 86

Uusi juhtumeid: 15

Tervenenuid: 1

Teste: 2677

Lätis tehti viimase ööpäevaga 533 koroonaviiruse testi, millest 15 olid positiivsed.

Läti infektoloogiakeskuse peaarst Baiba Rozentāle hoiatas, et tegu võib olla vaikusega enne tormi, sest kuni viimase ajani on Lätti tagasi pöördunud paljud Covid-19 kriisipiirkondadesse reisinud inimesed.

Rozentāle sõnul on hea uudis see, et 80 protsendil Covid-19 patsientidel sümptomid puuduvad või põevad nad haigust kergelt. Umbes 17-18 protsendil on keskmised sümptomid.

Lätis jõustus 13. märtsil üleriigiline eriolukord, mis kestab 14. aprillini. Läti peatab kõik rahvusvahelised reisid ja sulgeb ajutiselt oma välispiiri, otsus puudutab nii lennuliine, raudteid, bussireise kui ka meritsi liikumist. Otsus ei puuduta kaubavedusid.

Kõik välismaalt saabujad peavad koroonaviiruse sümptomite korral minema testimisele, seda hoolimata päritoluriigist.

Valitsus rahastab kõigi testimist, kellel 14 päeva jooksul pärast naasmist tekivad koroonasümptomid. Haigusest paranenuid testitakse veel teist korda kindlustamaks, et neil enam viirust ei ole. Välismaalt saabujad peavad jääma 14 päevaks karantiini.

Lisaks peavad eriolukorra ajal kõik spordi-, meelelahutus-, kultuuri- ja muud asutused lõpetama töö enne kella 23. Eriolukorra ajal on sõltumata osalejate arvust keelatud kõik avalikud üritused, sealhulgas koosolekud, rongkäigud, piketid ja usukogunemised.

Lätis suletakse koolid alates esmaspäevast ja õppetegevus läheb üle kaugõppele. Läti kiirabi valmistub juhtumite kasvuks.

Leedu

Kinnitatud juhtumeid: 34

Uusi juhtumeid: (tänased andmed puuduvad)

Tervenenuid: 1

Teste: 935

Leedus tuvastati esimene koroonaviiruse kandja, kes nakatus kodumaal kokkupuutel välismaalt saabunud lähedasega, ütles tervishoiuminister Aurelijus Veryga eile. Kokku kinnitati eilse jooksul kaheksa uut juhtumit.