LÜHIÜLEVAADE: koroonaviiruse arenguid erinevates riikides 19.03

IISRAEL: Ilmnes, et 100 000 koroonatesti, mille Mossad kiire erioperatsiooniga hankis, on kasutuskõlbmatud, sest nendega pole kaasas komplekti käivat lahust, nüüd üritatakse kiirkorras hankida ka seda lahust. Sulges riigipiirid kõigile välismaalastele.

ITAALIA: Veneetsia kanalite vesi on üle pika aja kristallpuhas, sest seal pole turismiprügi ja neil päevil liigub minimaalselt paate.

JAAPAN: Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach teatas, et Tokyo olümpiamängude edasilükkamiseks ei valmistuta.

MAROKO: Palub elanikel püsida kodus. Selles Põhja-Aafrika riigis on diagnoositud 49 koroonaviiruse juhtu ning kaks inimest on ka surnud.

PAKISTAN: Kinnitas oma kaks esimest koroonasurma, mõlemad riigi loodeosas asuvas Khyber Pakhtunkhwa provintsis. Nakkus on seal kinnitatud 260 inimesel.

PERUU: President Martin Vizcarra kehtestas öise komandanditunni. Nakatunuid on diagnoositud 145.

PRANTSUSMAA: Tervishoiuametnikud teatasid täna 89 uuest koroonasurmast, kokku on see tõbi nõudnud nüüdseks 264 prantslase elu. Pooled praegu intensiivravis olevast 921 inimesest on nooremad kui 60 aastat.