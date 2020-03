Tellijale

Eralennukite äril läheb praegu väga hästi, sest broneeringute arv on kasvanud ligi kümnekordselt. Loomulikult on eralennukitel ilmselge eelis, kuna need võimaldavad vältida ülerahvastatud lennujaamasid, mis on koroonaviiruse meelispaikadeks.