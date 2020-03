Iraan annab uusaasta puhul amnestia 10 000 vangile

Kohtusüsteemi pressiesindaja Gholamhossein Esmaili ei maininud koroonaviirust otsesõnu, kuid ta ütles: «Armuandmise eesmärk on vähendada vangide arvu riigi tundliku olukorra valguses.»

«Umbes pooled neist, kes on mõistetud süüdi seoses riikliku julgeoleku rikkumistega, saavad sellest amnestiast kasu,» lisas ta.

Varasemalt on armuandmine puudutanud eelkõige tavaõiguse rikkujaid, mis teeb kohtusüsteemi nüüdse otsuse ebatavaliseks.

Iraanis on teatatud 18 407 koroonaviiruse juhtumist ja 1284 surmast. See on suurim ohvrite arv väljaspool Itaaliat ja Hiinat, kust viirus alguse sai.