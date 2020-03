ÜK valitsus vabandas Kariibi migrantide vastaste sammude eest

Selle tulemusena sattusid sajad või isegi tuhanded sisserändajad valitsuse migratsioonivastaste meetmete ohvriks. Alates 2002. aastast on Suurbritannia pidanud kinni või deporteerinud 164 inimest, kes saabusid riiki Kariibi regioonist enne 1973. aastat.

Briti siseministeerium on näidanud üles «institutsionaalset hoolimatust ja mõtlematust rassi ja ajaloo küsimustes», ütlesid uurijad.

Briti praegune siseminister Priti Patel ültes avalduses, et on šokeeritud valitsuse tehtud kohutavast ebaõiglusest.

«Mida ma saan teha on see, et vabandan tõeliselt praeguse ja eelmiste valitsuste sammude pärast, mis kestsid aastakümneid.»