Reichsbürger'ite ühendus seab kahtluse alla nüüdisaegse Saksa Liitvabariigi legitiimsuse. Nad väidavad, et aastatel 1871–1945 eksisteerinud Saksa riik (Deutsches Reich) ei lagunenud kunagi ja praegune Saksamaa Liitvabariik, mis loodi pärast Teist maailmasõda, on endiselt teiste lääneriikide poolt okupeeritud moodustis, mille seadused on kehtetud. Samuti eitavad nad holokausti toimumist.