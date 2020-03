Tulsi Gabbard lõpetab oma USA presidendikampaania, toetab Joe Bidenit

Ehkki ma ei pruugi asepresidendiga kõigil teemadel nõustuda, tean kindlalt, et tal on hea süda ning et teda motiveerivad armastus Ameerika riigi ja rahva vastu, lisas ta.

Sanders on surve all kandideerimine lõpetada, olles saanud viimastel eelvalimiste voorudel nigelaid tulemusi, kaasa arvatud ka kolmes osariigis toimunud eelvalimistel sel nädalal.

«Pärast teisipäevaseid valimisi on selge, et demokraatide valijad on otsustanud, et asepresident Biden on see, kes läheb üldvalimistel vastu president Trumpile,» ütles Gabbard.