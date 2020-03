Leedu sai Hiinalt suure laadungi maske ja kindaid

«Saadetis saabus kell neli hommikul, kohal olid ka Hiina saatkonna esindajad. Kaup on lossitud, nüüd juba laos,» sõnas BNS-ile Avia Solutions Groupi esindaja Vilma Vaitiekunaite.

Hiina kaubanduskoja direktor Hoanan Wang ütles BNS-ile, et koda on valmis korraldama ka muude meditsiinikaupade tarnimist Leetu.

«See viirus ei ole ühe riigi või rahva mure, see nakatab kogu maailma. Meil on olukord nüüd rahulikum ja paraneb, kuigi jaanuari lõpus-veebruaris oli valu suur. Nüüd on tootmine taas alanud, meil kannavad peaaegu kõik inimesed näomaske, tahame anda oma kogemuse üle Leedule,» ütles ta.