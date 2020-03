LÜHIÜLEVAADE: koroonaviiruse arenguid erinevates riikides 20.03.

BRASIILIA : Rio de Janeiros teatati kahest esimesest koroonaviirusega seotud surmast. Kokku on viirus nõudnud Brasiilias kuus inimelu. Riik on sulgenud külastajatele piire.

EGIPTUS : Riigis kinnitati 46 uut koroonaviiruse juhtumit. Nakatumiste koguarv on 256.

IIRIMAA : Koroonaviirusesse nakatunute koguarv tõusis 557 inimeseni, eile oli nakatunuid 366. Tegu on suurima päevase kasvuga.

IISRAEL : Peaminister Benjamin Netanyahu teatas, et valitsus väljastab korralduse elanikel kodus püsimiseks, et koroonaviiruse levikut takistada.

KATAR : Riigi tööstustsoon on saanud koroonaviiruse uueks levilaks, seades ohtu paljud rändetöölised, kes riigis elavad ja töötavad.

SLOVAKKIA : Valitsuse lennuk miljoni kaitsemaski ja 100 000 kiirtestiga maandus Bratislavas. Saadetis on mõeldud leevendama kohalike vahendite puudust.

TÜRGI: Riigi otsus peatada jalgpallihooaeg tähendab seda, et spordivõistlused on seiskunud kogu Euroopas ja praktiliselt kogu maailmas. Austraalia on selle osas erand.