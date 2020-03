GRAAFIKUD ⟩ Covid-19 lähinaabrite juures 20.03: Lätis tuleb poodides hoida kahemeetrist vahet

Soome

Samas kehtib endiselt soovitus lastel koju jääda, kui see on perele vähegi võimalik.

Soome president Sauli Niinistö ütles täna usutluses raadiojaamale Yle Radio1, et koroonaviiruse ajal on oluline otsuste ellu rakendamise viis.

Soome on teinud eilse seisuga 1100 koroonaviiruse testi, kokku on testida saanud üle 3000 inimese. Riigis on võimalik teha koroonaviiruse teste seitsmes laboris, kuid see arv kasvab, teatas valitsus eilsel pressikonverentsil.