Soomes suri esimene koroonaviirusesse nakatunu

«Soome esimene koroonaviiruse surm on väga kahetsusväärne, kuid mitte ootamatu. Ehkki enamikul nakatunutest on suhteliselt kerged sümptomid, võib see haigus kujuneda raskemalt eakatel ja eriti neil, kes põevad kroonilisi haigusi,» teatas Soome terviseamet.