Koroonaviirus nõudis Itaalias ööpäevaga ligi 800 inimelu

Itaalias on nüüd Covid-19 tagajärjel surnud 4825 inimest, mis teeb 38,3 protsenti juhtumite üldarvust maailmas.

Reedest alates on Itaalias tuvastatud 1420 surma, mis annab tunnistust, et valitsuse ranged meetmed ei ole soovitud tulemust andnud.

Elu selles 60 miljoni elanikuga riigis on 12. märtsist alates peaaegu seiskunud, avalikud kogunemised on keelatud ja enamik poode suletud.

Tervisejooksjatel on palutud joosta ümber oma majadebloki, pargid ja rannad on suletud ja valitsus valmistub pikendama koolide sulgemist suvekuudeni.

Itaalia statistikast nähtub, et surmajuhtumid on endiselt koondunud riigi jõukamasse põhjaossa, pannes proovile selle maailmaklassi tervishoiusüsteemi.

Märgatavalt parem on olukord vaesemas lõunas. Pealinna Roomat hõlmavas Lazio piirkonnas on Covid-19 tagajärjel surnud 50 inimest, viirusesse nakatunuid on 1190.