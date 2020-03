USA president saatis kirja Põhja-Korea liidrile

«Me loodame, et meie riikide suhted on kunagi sama head, kui kahe liidri vahel, kuid seda näitab aeg, kas see ka päriselt saab juhtuma,» märkis Kim Yo-jong.

Tervishoiueksperdid on hoiatanud, et viirus võib riiki laastada, kuna selle tervishoiusüsteem on nõrk ja seal on laialdane toidupuudus.