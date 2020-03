Koroonaviirus võib ähvardada ka Aafrika mägigorillasid

Kongo Virunga rahvuspark, mis on koduks umbes kolmandikule maailma mägigorilladest, keelab kuni 1. juunini nende külastamise. Põhjuseks toodi teadlaste hinnang, et primaadid on COVID-19 haigusele tõenäoliselt haavatavad.

Ka naaberriik Rwanda keelas ajutiselt turismi ja teadustöö kolmes oma rahvuspargis, mis on koduks gorilladele ja šimpansidele.

Mägigorillasid mõjutavad mõned samad hingamisteedehaigused kui inimesi. Harilik külmetus võib gorillale eluohtlik olla, sedastas Maailma Loodusefond (WWF). See on ka üks põhjuseid, miks turiste gorilladele tavaliselt liiga lähedale ei lasta.

«Me teame, et gorillad on inimhaigustele väga tundlikud,» ütles Keenia looduskaitseorganisatsiooni Wildlife Direct tegevjuht Paula Kahumbu.

«Kui kellelgi on külmetus või gripp, ei lubata neil gorillasid vaatama minna. Kuna koroonaviirusel on mõnel juhul pikk sümptomiteta kulg, võime me gorillad ohtu seada,» märkis ta.

On väljendatud ka muret, et pandeemiaga seotud piirangutest tingitud turismitulu kadumine võib suurenda salaküttimist.

«Ma arvan, et sellel on tohutu mõju nende kestlikkusele,» lausus Kahumbu Virunga looduspargi kohta. «Ma ärgitan kõiki doonoreid ja valitsusi, kes neid rahvusparke Aafrikas toetavad, et nad teeks neile parkidele sulgumise ja toimetulemise kergeks.»