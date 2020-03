Madridis muudetakse IFEMA konverentsikeskus tohutuks välihaiglaks

Sõdurid aitasid transportida 200 patsienti haiglatest IFEMA konverentsikeskusse, kuhu seni on paigutatud 1300 haiglavoodit, teatas Madridi regionaalvalitsus.

Kokku on plaanis sinna paigutada 5500 voodikohta, nende seas 500 intensiivravikohta. See teeks sellest suurima omalaadse ravikeskuse Euroopas.

Ametivõimud on Madridis haiglatel lasuva surve vähendamiseks muutnud ravikeskusteks ka hotelle.

Peaminister Pedro Sánchez on hoiatanud, et Hispaania haiguspuhang, mis on juba üks rängimaid maailmas, jätkab süvenemist.