Hispaania peaminister tahab eriolukorra pikendamist 11. aprillini

Inimestel on keelatud oma kodudest lahkuda, välja arvatud hädavajalikud käigud.

Hispaanias on viimase ööpäeva jooksul surnud uue koroonaviiruse tõttu 394 inimest, see on 30-protsendiline tõus eelmise päevaga võrreldes, teatas tervishoiuministeerium pühapäeval.