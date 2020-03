Laboriarst tegelemas koroonaviiruse kahtlusega inimestel võetud prooviga, et teha kindlaks, kas ta on nakatunud

Ühendriikides on uus koroonaviirus nõudnud 24 tunni jooksul üle saja inimelu, kokku on COVID-19 tagajärjel surnud USA-s pühapäevase seisuga 389 inimest, teatas John Hopkinsi ülikool.

New Yorgi osariigis on registreeritud 114 koroonasurma, Washingtonis 94 ja Californias 28 surmajuhtumit. Viirus on kogu riigis nakatanud 30 000 inimest.