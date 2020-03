COVID-19 jõudis haavatavasse Gaza sektorisse ja Süüriasse

Pühapäeval teatasid Iisraeli ja Egiptuse blokaadi all oleva Gaza sektori võimud esimesest kahest uue koroonaviiruse nakkusjuhtumist inimestel, kes olid saabunud sinna Pakistanist.

Palestiinlaste äärmiselt tihedalt asustatud enklaavis elab üle kahe miljoni inimese, nendest paljud põgenikelaagrites.

Pühapäeval teatas ka kümnendat aastat kodusõjas oleva Süüria terviseminister Nizar Yazigi riigi esimesest koroonaviiruse juhtumist.

Süüria relvakonflikt on viinud miljonite inimeste põgenemiseni oma kodudest, põhjustades ka ränga vaesuse ja paisanud meditsiinisüsteemi kriisi.

Samuti kardetakse pandeemia levimist konfliktist haaratud Liibüasse või Jeemeni. Afganistan teatas esimesest COVID-19 surmajuhtumist pühapäeval. Kakskümmend aastat sõjas olnud riigis on kinnitust leidnud 34 nakkusjuhtumit.

See äärmiselt nakkav viirus tekitab enamikel inimestel kergeid gripilaadseid sümptomeid, kuid on ohtlik vanematele ja varasemate tervisehädadega inimestele ning võib lõppeda surmaga.

Viirus on nakatanud terves maailmas paari kuuga üle 300 000 inimese ja nõudnud üle 13 000 inimelu. Enam kui 90 000 inimest on saanud haigusest terveks.

Gaza sektorisse jõudis viirus hilinemisega, tõenäoliselt sellele kehtestatud blokaadi tõttu, kirjutas AP.

Territooriumil on kasutada ainult 62 hingamisaparaati, millest hetkel on vabad 15, ütles Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Gaza regiooni direktor Abdelnasser Soboh. Gazal on tarvis veel 50 kuni 100 hingamisaparaati võimaliku puhanguga toimetulemiseks, tõdes ta.

Praeguste vahenditega on Gaza haiglatel võimekus tulla toime esimese saja juhtumiga, kui nad saabuvad järk-järgult. «Kui levik ulatub sadadesse, siis see oleks tervishoiusüsteemile väljakutseks,» ütles ta.

Sadu Gaza elanikke on viimase kahe nädala jooksul naasnud enklaavi välismaalt. Ainult 92 on testitud ning enam kui 1270 on pandud karantiini haiglates, hotellides ja koolides pärast saabumist üle Gaza-Iisraeli ja Gaza-Egiptuse piiri.

Positiivse tulemuse andnud kaks patsienti isoleeriti välihaiglas ning nad ei puutunud kokku karantiinis olnud inimestega, teatas Gaza tervishoiuministeerium.

Territooriumit juhtiv Palestiina islamiliikumine Hamas andis reedel korralduse sulgeda pulmasaalid ja turuplatsid, varem olid juba suletud Palestiina koolid.

Süüria valitsus teatas juba varem enda kontrolli all olevatel territoorumitel karmide liikumiskeeldude ja muude piirangute kehtestamisest, et välistada koroonaviiruse levikut. Ainult üks regioon, Idlibi provints Süüria loodeosas, pole valitsuse kontrolli all.

Süüria valitsuse katsed mässuliste viimane kants Idlib tagasi vallutada on pannud liikvele ligi miljon inimest, kes on sunnitud kodunt põgenema ja liiguvad Türgi piiri poole. Idlibis asub umbes 200 põgenikelaagrit.