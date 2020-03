Üle terve India kuulutati välja liikumiskeelud

Keelud kuulutati välja 14 tundi kestnud vabatahtliku komandanditunni ajal, mille eesmärk oli peaminister Narendra Modi sõnul testida India valmidust pandeemia vastu.

«See on ühe pika võitluse algus,» kirjutas 1,3 miljardi elanikuga riigi valitsusjuht Modi Twitteris pärast komandanditunni lõppemist.

«Selle riigi elanikud on täna kuulutanud, et me suudame võidelda ja alistada nii suure väljakutse kui üldse võimalik, kui me seda tahame.»

New Delhi ja Mumbai suurlinnade muidu elanikest kihavad tänavad olid pühapäeval valdavalt inimtühjad, kirjutas AFP.

Valitsus andis pärast komandanditundi osariikidele soovituse kehtestada liikumispiirangud viirusest haaratud piirkondades.

Üha kasvav arv osariike ja territooriume, sealjuures pealinn New Delhi, on soovitust järginud ja hakanud seadma piiranguid kõiksugusele tegevusele peale hädavajalike teenuste.

Peaaegu 20 miljoni elanikuga New Delhi sulgeb oma maismaapiirid esmaspäeva varahommikul, poed ja erasektori kontorid suletakse kuni 31. märtsini.

Ka paljud teised osariigid on hakanud oma piire sulgema, liikumist piirama ja suuremat osa ühistranspordist peatama.

Lääne-Bengali osariik, kus elab üle 90 miljoni inimese, kehtestas liikumispiirangud suuremates linnades, kuid mitte maapiirkondades.

India riiklik raudteefirma peatas kogu liikluse - väljaarvatud reisid eeslinnadesse ja kaubarongiliikluse - 31. märtsini.

Saabuvad rahvusvahelised lennud on riigis keelatud juba nädal aega. Suletud on ka koolid, meelelahutusasutused ja turismiatraktsioonid nagu Taj Mahali mausoleum.

Indias on tuvastatud üle 360 COVID-19 nakkusjuhtumi ja seitse surmajuhtumit. Nakkusjuhtumite tegelik arv on suurem, ütlevad eksperdid.

Testimine Indias on laiendatud nüüd ka eralaboritesse ning kontrollitakse ka sümptomiteta inimesi, kes on olnud kontaktis kinnitust leidnud juhtumitega, ütlesid ametnikud.

India peaminister ärgitas indialasi kell viis õhtul pühapäeval aplodeerima oma rõdudelt ja akendest India meedikutele, kes on epideemia vastases võitluses eesliinil.

Keshav Purami elanikud aplodeerivad meedikutele ja teistele, kes võitlevad COVID-19 epideemia vastu 22. märts 2020. FOTO: ZUMAPRESS / SCANPIX

Lõuna-Aasia on maailma tihedaima asustusega regioon ning Indial on ülerahvastatud tervishoiusüsteem, millel on puudus arstidest ja haiglatest.

«Meie võitlus saab olema väga pikk,» hoiatas heategevusliku biomeditsiiniorganisatsiooni Wellcome Trust/DBT India Alliance viroloog Shahid Jameel.