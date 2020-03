USA senat ei kiitnud heaks üle triljoni dollari suurust viiruse toetuspaketti

Eelnõu nägi ette kuni kahe triljoni dollari suuruseks kasvada võivat toetust USA perekondadele, tuhandetele ettevõtetele ja haiglatele. Eelnõu poolt hääletas 47 ja vastu 47 senaatorit. Vastuvõtmiseks on tarvis 60 senaatori toetus. Eelnõud ei toetanud sealjuures ükski demokraat, hoolimata vabariiklaste ja USA presidendi Donald Trumpi administratsiooniga peetud pikkadest läbirääkimistest.

Viis vabariiklast ei saanud hääletusel osaleda karantiinimeetmete tõttu.

Demokraatide sõnul ei ole eelnõu piisav, et kaitsta miljoneid USA töötajaid koroonaviiruse kriisi eest.

Kongressil tuleb nüüd kuidagi ja nii kiiresti kui võimalik leppida kokku tõenäoliselt USA ajaloo suurimas toetuspaketis.

Senati vabariiklaste juht Mitch McConnell mõistis demokraadid hukka ja hoiatas majanduskatastroofi eest, kui kongress ei astu kiireid samme.

«Arusaam, et meil on aega mängida siin mänge USA majanduse ja USA rahvaga on täiesti absurdne,» ütles ta pärast hääletust.

«Meil on vaja saata avalikkusele signaal, et me oleme valmis selle asja ära tegema.»

Senati kõrgeim demokraat Chuck Schumer rõhutas, et eelnõu ei kaitse piisavalt USA töölisi, kujutades endast päästepaketti korporatsioonidele, mis jätab töötajad ilma igasuguse kaitseta ning seda kõike sisuliselt ilma järelevalveta.

Ta süüdistas vabariiklasi kokkuhoius haiglate, meditsiinivarustuse ja muude meditsiinitaristu kulutuste küsimuses.

USA rahandusminister Steven Mnuchin väljendas varem lootust, et senat jõuab eelnõus siiski kokkuleppele.

Minister on kuulutanud välja valitsuse eraldiseisva kava toetada majandust nelja triljoni dollari ulatuses.

USA võimud üritavad triljonite dollaritega parandada olukorda, mille tõttu üha rohkem ameeriklasi kaotab töökohti, tuhanded ettevõtted on oma tegevuse peatanud, reisimine on rangelt piiratud ja situatsiooni muutumist keegi prognoosida ei oska.

Riigis on kasvanud nakkus- ja surmajuhtumite arv, iseäranis epitsentrites nagu New York. Suurlinna meer Bill de Blasio hoiatas, et haiglatel tekib puudus kaitsevahenditest järgneva paari päeva jooksul, kui ei astuta drastilisi samme.

Mnuchini sõnul pakub kongressi pakett väikeettevõtetele piisavalt vahendeid, et maksta koondatud töötajale kahe nädala palk ja võimaldab rahasüsti umbes 3000 dollari ulatuses ühe neljaliikmelise majapidamise kohta, samuti suurendab koondatud töötajate töötuskindlustust.