GRAAFIKUD ⟩ Covid-19 lähinaabrite juures 23.03: Leedu ja Soome kaaluvad täiendavaid piiranguid

Lätis leidis viimase ööpäeva jooksul kinnitust veel 41 inimese nakatumine uude koroonaviirusesse, see on suurim juurdekasv ühe päevaga. Lätis on nüüd tuvastatud 180 nakkusjuhtumit.

Läti infektoloogiakeskuse peaarst Baiba Rozentāle sõnul on hea uudis see, et 80 protsendil Covid-19 patsientidel sümptomid puuduvad või põevad nad haigust kergelt. Umbes 17–18 protsendil on keskmised sümptomid.