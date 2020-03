Kohus vabastas Šotimaa eksjuhi seksuaalrünnakute süüdistusest

Vandekohus jõudis seisukohale, et Šoti Rahvuspartei (SNP) endine esimees pole süüdi talle esitatud 12 süüdistuspunktis, veel ühe süüdistuspunkti puhul, mis puudutas vägistamiskavatsust, leidis kohus, et tema süü pole tõestatud.

«Nagu paljud teist teavad, on teatud tõendid, mida ma oleks tahtnud näha sellel protsessil kasutust leidvat, aga mitmel eri põhjusel ei saanud me seda teha. Ühel hetkel tuleb see informatsioon, need faktid ja need tõendid päevavalgele,» sõnas Salmond.