Viirusehirm on toonud USAs kaasa viharünnakud asiaatide vastu

«See inimene ei näinud kummaline või vihane või kuidagi muud moodi eriline välja,» meenutas The New York Timesiga vesteldes Zhu, kes kolis Hiinast USAsse viis aastat tagasi. «Ta nägi välja nagu tavaline inimene.»

Kasvav ohtunne on sundinud USA asiaate abi otsima. Näiteks Washingtoni ümbruse relvamüüjad on täheldanud, et oluliselt on kasvanud nende USA hiinlaste hulk, kes ostavad elus esimest korda enesekaitseks relva.