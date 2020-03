USA president tänas keskpanka hea töö eest viiruse mõjude ohjeldamisel

«Ma helistasin Jerome Powellile ja ütlesin, et oled teinud väga head tööd,» sõnas Trump.

Varasemalt on Trump USA keskpanka tihtipeale teravalt kritiseerinud.

Esmaspäevane teade on osa USA keskpanga ponnistustest toetada laenamist koroonaviiruse pandeemiast räsitud majandusele.

Keskpank hoiatas, et pandeemia põhjustab majanduses tõsiseid häireid.

«Tuleb rakendada jõulisi meetmeid nii era- kui avasektoris, et piirata töökohtade ja sissetulekute kadu ning toetada kiiret taastumist nende häirete taandumisel,» märkis Föderaalreserv.

Trump avaldas esmaspäevasel pressikonverentsil kõigest hoolimata arvamust, et riik saab pärast kriisi kiiresti jalad alla.

«USA ei ole riik, mis on mõeldud suletuks. USA avab oma uksed taas paegi,» sõnas president.

Ühendriikides on uude koroonaviirusesse surnud 520 inimest, teatas esmaspäeval telekanal CNN.

Viimase ööpäeva jooksul suri rohkem kui sada inimest. Kõige rohkem on ohvreid New Yorgi osariigis, kus on teavitatud 157 inimese surmast.