USA läbirääkijad on lähedal kahe triljoni dollari suurusele abipaketile

Läbirääkijad loodavad sõlmida kokkuleppe teisipäeva õhtul.

Rahandusminister Steven Mnuchin ja senati demokraatide liider, New Yorgi senaator Chuck Schumer ütlesid, et kõnelesid läbirääkimiste ajal telefoni vahendusel ka president Donald Trumpiga. Ehkki osapooled on jõudnud paljudes punktides üksmeelele, siis ometigi on üksikuid kitsaskohti veel jäänud.

Esmaspäeva südaöösel esinesid mõlemad Kapitooliumil eraldi avaldusega ja ütlesid ajakirjanikele, et läbirääkimised jätkuvad ööselgi.

«Ootame kokkuleppeni jõudmist homme,» ütles Mnuchin Schumeri büroost väljudes ajakirjanikele. «President annab meile suuniseid. President soovib kokkuleppele jõudmist ning ta loodab, et me saame joone alla tõmmata.»

Mõne hetke pärast kinnitas Schumer, et kokkulepe on käeulatuses.

«Selline on ootus, et me lõpetame homme ja loodetavasti paneme (eelnõu) homme õhtul hääletusele,» ütles Schumer.