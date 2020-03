Tšiili takistab haigetega kruiisilaeval randumast

Hollandi lipu all sõitev alus Zaandam soovis haigeid reisijaid maale toimetada, enne kui läbib Panama kanali ja suundub lõppsadamasse USA Florida osariigis asuvasse Fort Lauderdale'i. Laev alustas ringreisi 7. märtsil Argentina pealinnast Buenos Airesest.

Laeva omanikfirma Holland America ütles avalduses, et 1243 reisijast 13-l ja 586 meeskonnaliikmest 29-l on ilmnenud haigusnähud.

«Kuna on gripihooaeg ja meil ei ole pardal võimalust COVID-19 viiruse testimiseks, on raske määrata nende kõrgendatud juhtumite põhjust,» märkis ettevõte ja lisas, et täidab USA tervishoiuametnike juhtnööre.