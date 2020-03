VIIS AASTAT TRAGÖÖDIAST ⟩ 149 inimest surmanud suitsiidipiloot purustas perekonnad ja raputas lennundust

Tellijale

Tegu pole ainult õnnetuspaigaga. Le Vernet’ külakese surnuaial asub ka ühishaud, kuhu on maetud need katastroofipaigalt leitud säilmed, mida ei suudetud ühegi ohvriga kindlalt seostada, vahendas Die Welt.

«Esimese kuuel kuul pärast õnnetus mõjutas see meid sedavõrd, et meil oli raske sellest rääkida,» lausus katastroofi viienda aastapäeva eel uudiseagentuurile DPA Prads-Haute-Bléone’i vallavanem Bernard Bartolini. «See oli väga raske, kui saime teada, et see oli tahtlik tegu.»