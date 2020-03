GRAAFIKUD ⟩ Covid-19 lähinaabrite juures 24.03.: Soome võib Uusimaa piirkonna sulgeda

Soome

Kinnitatud juhtumeid: 792

Uusi juhtumeid: 92

Tervenenuid: 10

Surmasid: 1

Teste: üle 10 500

Soome tervishoiuamet teatas täna, et hetkeseisuga on riigis tuvastatud 792 koroonaviirusesse nakatunut, haiglaravil viibib 40 inimest, kellest 11 on intensiivraviosakondades.

Mitmed inimesed on juba haiglaravilt tagasi kodus. Üks inimene on viiruse tõttu surnud.

Nakatunutest 61 protsenti on mehed ja 39 naised, üle poole nakatunutest on Helsingi ja Uusimaa piirkonnas.

Valdav osa Soomes kinnitust leidnud nakatumistest on olnud kergete sümptomitega, märkis terviseamet eile.

Soome sulgeb restoranid ja ööklubid või piirab oluliselt nende lahtiolekuaegu, teatas peaminister Sanna Marin täna.

Samuti võidakse sulgeda Uusimaa piirkond. Marin märkis, et see saab olema keeruline ülesanne, kuna nõuab põhjalikult liikumispiirangute mõju kaalumist.

Rangemaid meetmeid pooldavad kõik valitsusparteid ja kõnelused piirangute täpsema iseloomu osas jätkuvad täna õhtul, eesmärgiga need homme hommikul parlamendile esitada.

Parlament läheb üle kaugtööle.

Presidendikantselei teatas täna, et koroonaviirus diagnoositi endisel presidendil Martti Ahtisaaril.

Viiruskahtluse korral võetakse proov eeskätt neilt, kel on tugevad sümptomid ning samuti tervishoiuasutuste personalilt. Leebemate haigusnähtudega inimesed saavad testi teha arsti otsuse põhjal.

Läti

Kinnitatud juhtumeid: 197

Uusi juhtumeid: 17

Tervenenuid: 1

Teste: 6806

Viimase ööpäevaga on Lätis tuvastatud 17 uut koroonaviiruse juhtumit, mis kergitas nakatunute koguarvu 197-ni. Proove on võetud 6806 inimeselt.

Nüüdseks on viirus levinud kõigisse Läti maakondadesse, enim nakatunuid on pealinnas Riias.

Lätis on seoses uue koroonaviiruse epideemiaga riiklikusse tööhõiveametisse esitanud kollektiivse vallandamise avalduse 14 ettevõtet, ütles sotsiaalminister Ramona Petraviča.

Praegu on keeruline prognoosida, kui palju töötute arv Covid-19 pandeemia tagajärjel kasvab ja kui palju täiendavaid ressursse selleks vaja on.

Petraviča sõnul on praeguseks sotsiaalministeeriumile alluvad ettevõtted saanud 14 teavitust kollektiivsete vallandamiste kohta, mis puudutavad 2884 töötajat.

Läti rahandusminister Janis Reirs teatas varem, et riiklik toetus Covid-19 kriisi tagajärgede pehmendamiseks moodustab üle kahe miljardi euro.

Lätis jõustus 13. märtsil üleriigiline eriolukord, mis kestab 14. aprillini. Läti peatab kõik rahvusvahelised reisid ja sulgeb ajutiselt oma välispiiri, otsus puudutab nii lennuliine, raudteid, bussireise kui ka meritsi liikumist. Otsus ei puuduta kaubavedusid.

Alates 20. märtsist peaksid kõik Läti elanikud poodides seisma teineteisest vähemalt kahe meetri kaugusel. Poeomanikel tuleb tagada lisaohutusmeetmed, sealjuures inimeste sotsiaalne distantseerimine.

Läti infektoloogiakeskuse peaarst Baiba Rozentāle sõnul on hea uudis see, et 80 protsendil Covid-19 patsientidel sümptomid puuduvad või põevad nad haigust kergelt. Umbes 17–18 protsendil on keskmised sümptomid.

Leedu

Kinnitatud juhtumeid: 187

Uusi juhtumeid: 27

Tervenenuid: 1

Surmasid: 1

Teste: 2700

Leedus on koroonaviirusesse nakatunute arv tõusnud tänase seisuga 27 võrra ja kerkinud 187-ni, teatas tervishoiuministeerium.

Osa uutest nakkusjuhtumitest olid kohapealsed, neist üks nakatunu on Klaipeda ülikooli haigla meditsiinivaldkonna väline töötaja.