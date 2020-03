Colorado kaotas 22. USA osariigina surmanuhtluse

Politsei sõnul on nende hukkamõistu väärivate ja süüdi olevate isikute karistuse leevendamine kooskõlas surmanuhtluse kaotamisega Colorado osariigis.

Surmanuhtluse infokeskuse andmetel on Colorados täide viidud vaid üks hukkamine sellest alates, kui USA Ülemkohus 1976. aastal surmanuhtluse taaskehtestas.

«Ehkki mõistan, et osad ohrvid on minu otsusega nõus ja osad mitte, loodan, et otsus annab neile selgust ning kindlust edasiliikumisel,» ütles kuberner Polis oma pressiteates.