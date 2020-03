Vene arstidel kästi ise maske õmblema hakata

«Probleem on selles, et testimise maht on väga madal ja kellelgi ei ole selget pilti,» märkis Sobjanin kohtumisel president Vladimir Putiniga.

Venemaa on järk-järgult kehtestanud koroonaviiruse leviku peatamiseks rangemaid piiranguid, tühistades kultuuri- ja spordisündmused ning sulgenud koole ja spordiklubisid. Lisaks on riik sulgenud piirid peaaegu kõigile mittekodanikele.

Sobjanin tõi välja Kaug-Idas Hiina piiri ääres asuva Primorski krai, öeldes, et kui tuhanded inimesed on sealt hiljuti üle piiri käinud, on see tõsine probleem.