USA kiitis heaks Prantsuse firma koroonaviiruse kiirtesti

BioMérieux' teatel suurendatakse tootmist USA-s Utah' osariigi pealinnas Salt Lake Citys, et testikomplektid, mille peamiseks komponendiks on lihtsalt kasutatav ninaproovi pulk, oleksid kättesaadavad lähinädalate jooksul.

Terviseeksperdid on ärgitanud viima läbi elanike ulatuslikku testimist, et tuvastada ja isoleerida äärmiselt nakkava uue koroonaviiruse kandjad.

Kõnealune bioMérieux' test on üks kolmest, mis on hetkel uurimisjärgus, teatas firma. Nende seas on DNA test, mille Prantsuse võimud on juba heaks kiitnud ning mille peatselt kiidavad suure tõenäosusega heaks ka teised Euroopa ja USA järelevalveametid.