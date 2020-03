ÜRO ärgitab Süüriat koroonaviiruse puhangu ohus relvarahule

Süüria keskvalitsus on seni teatanud vaid ühest COVID-19 juhtumist, kuid kardetakse, et viirus võib riigi kõige haavatavamates kogukondades vallapääsemise korral kiiresti levida.

«Süürlased on akuutselt haavatavad COVID-19 suhtes. Tervishoiurajatised on purustatud või lagunenud,» lausus Geir Pedersen. «Puudus on võtmetähtsusega mediitsiinivarustusest ja tervishoiu professionaalidest.»