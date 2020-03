Modi: Indias kehtestatakse kolmeks nädalaks täielik liikumiskeeld

«Selleks, et Indiat päästa, et päästa igat kodanikku, sind, sinu perekonda... igal tänaval, igas linnaosas kehtestatakse liikumiskeeld.»

India on registreeritud COVID-19 nakkusjuhtumite poolest oma suurust arvestades teiste riikide seas võrdlemisi tagapool, kuid viimastel päevadel tõusis riigis nakkuste arv 519-ni, samuti on registreeritud kümme viirusest tingitud surmajuhtumit, teatas valitsus.

Mitmed India osariigid on kehtestanud juba omapoolsed piirangud, et pidurdada viiruse levikut.

«See on liikumiskeeld... Meil tuleb maksta selle eest majanduslikku hinda, kuid selleks, et päästa igat perekonnaliiget, on see kõigi kohustus – suurim prioriteet,» ütles peaminister.