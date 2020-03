Pretsdenditu samm: Hispaania palus abi NATO-lt

Palve, mille Hispaania kaitseministeerium ja kaitsevägi täna NATOsse saatsid, on suunatud nii ülejäänud 28 liitlasriigile kui ka partnermaadele nagu näiteks Afganistan, Austraalia, Kolumbia, Iraak, Jaapan, Mongoolia, Lõuna-Korea, Uus-Meremaa ja Pakistan.

Abipalves on konkreetne nimekiri asjadest, mida praegu vaja on, ehk siis põhiliselt meditsiinilistest isikukaitsevahenditest. Näiteks tahavad hispaanlased 150 000 kaitsekostüümi ja 10 000 paari kaitseprille. Samuti paluvad nad 500 000 COVID-19 kiirtesti ja 500 mehaanilist hingamisaparaati.

Hispaanias on eilsed ja tänased arengud näidanud, et koroonaviirus levib seal isegi kiiremini kui Itaalias. Nii surmade arv mitmekordistub kiiremini kui ka tõve liikumine riigis piirkonniti edasi on palju ulatuslikum.