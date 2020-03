Trump peab liikumiskeeldu ülereageerimiseks

«Paljud inimesed on minuga nõus. Meie riik – see ei ole ehitatud sulgemiseks, ütles Trump uudistekanalile Fox News. «Riiki saab hävitada seda nõnda sulgedes.»

Trump ütles, et hindab järgmisel nädalal, kas tühistada sotsiaalse distantseerumise ja karantiini meetmed, et toetada majandust.

«Me ei saa lubada Boeingu kaotamist, me ei saa kaotada paari sellist ettevõtet,» ütles ta. «Kui me kaotame need ettevõtted, siis me räägime tuhandetest töökohtadest, miljonitest töökohtadest.»