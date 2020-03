Läti võib eriolukorda pikendada

Riia vaade. FOTO: Alo Lõhmus/Postimees

«Ma vaatan kalendrit seinal ja on selge, et me oleme juba märtsi keskpaigast läbi,» ütles minister. Ta märkis, et praegu Lätisse naasvate inimeste hulk on märkimisväärne.

Rakendades kõiki ettevaatusabinõusid, on vaja, et eneseisolatsioon ja karantiin kestaks kuni viimane rühm saabujaid on tagasi kodus, ütles ta.

«Võttes seda arvesse, on üsna tõenäoline, et see ei saa olema 14. aprill. See võtab rohkem aega,» sõnas Viņķele. Ta ei soovinud prognoosida, kui kaua eriolukord võib kesta.

Minister märkis, et Hiina, mis ressurssidelt ja võimekuselt on palju suurem kui Läti, vajas koroonaviiruse puhangu ohjeldamiseks üle kahe kuu.

«Ma kahtlen, kas me suudame Hiinat ületada,» ütles Viņķele.

Peaminister Krišjānis Kariņš märkis, et otsus erakorralise olukorra pikendamisest võetakse vastu arvestades epidemioloogide soovitusi ja olukorra dünaamikat.

«Me peame valmistama end ette selleks, et eriolukord võib kesta kauem. See sõltub epidemioloogilisest olukorrast riigis. Me järgime ekspertide nõuannet. Võrreldes paljude teiste riikidega läheb meil üsna hästi, kuid meil on vaja olla distsiplineeritud,» ütles ta ja lisas, et eriolukorra pikendamine ei ole poliitiline otsus.