Koroonaviirus on pannud ameeriklasi massiliselt relvi ostma

«Meie müüginumbrid on kasvanud umbes 800 protsenti,» ütles Oklahoma osariigis Tulsas asvua relvapoe Dong's Guns, Ammo and Reloading omanik David Stone AFP-le.

Tema sõnul on enamik klientidest, kes massiliselt tulirelvi ning laskemoona kokku ostavad, esmaostjad, krabades lettidelt kõike kättesaadavat.

«See on kartus koroonaviiruse ees,» ütles ta. «Ma ise ei mõista seda ja leian, et see on põhjendamatu.»

Mitmed teisedki relvapoodide omanikud erinevates osariikides on täheldanud sarnast plahvatuslikku kasvu, milleni viib hirm tervishoiu- ja majanduskriisi süvenemise ees.

Viirusest ühe enim räsitud osariigi Washingtoni relvapoe Lynnwood Gun omanik Tiffany Teasdale ütles, et enne poe avamist on juba tund aega varem näha ukse taga järjekorda.

Tema sõnul on tavapärasel niiöelda heal äripäeval neil relvade läbimüük 20 kuni 25 tulirelva, kuid praegu ületab see päevas 150 tulirelva piiri, sõnas Teasdale, lisades, et on olnud sunnitud palkama eraldi turvamehe klientide ohjeldamiseks.

Teasdale märkis, et haavlipüssid (shotgun) on kogu riigis defitsiit ning neile on laskemoona raske saada, nagu ka käsitulirelvadele.

«Meil on mehi, naisi, noori, keskealisi, vanu, kõik ostavad relvi,» ütles Teasdale. «Ning igasuguse etnilise taustaga - mustad, asiaadid, hindud, hispaaniakeelsed.»

Ta lisas, et üks meessoost kliente otsustas endale esimese tulirelva hankida, kui nägi poes kaht naist kisklemas viimase pudeliveekasti üle.

«Meil on kliente, kes on hirmul, kuna korrakaitsjatele on antud korraldus vastada väljakutsetele vähem kui tavaliselt, sest nad on alamehitatud,» sõnas Teasdale. «Paljud on hirmul, et keegi tungib nende koju, röövib sularaha, vetsupaberit, pudelivett, nende toitu.»

Utah' osariigi Delta Team Tactical firma turundusdirektor Jordan McCormick ütles, et nende ettevõte töötab ööpäevaringselt nõudluse tagamiseks.

«Sisuliselt läksid asjad hulluks eelmisel nädalal,» sõnas ta. «Nagu oleks bensiini tulle valatud.»