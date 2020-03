Peking hoiatab ametnikke koroonajuhtumite peitmise eest

Hiina teine mees Li kutsus esmaspäeval kohalikke omavalitsusi otsima tõeseid fakte ning olema avatud ja läbipaistvad epideemia kohta informatsiooni avalikustades.

«Avatus ja läbipaistvus tähendab seda, et uue juhtumi avastamisel tuleb sellest teada anda. See on, nagu ta on. Ei tohi olla mingit varjamist või alateavitamist,» lausus Li kohtumisel Covid-19 võitlemisega tegelevate ametnikega.

Li maaärati jaanuaris keskvalitsuse viirusevastase rakkerühma juhiks. Muuhulgas külastas ta jaanuaris viiruse epitsentrit Wuhani linna, seda kuu aega varem kui Hiina president Xi Jinping.

Paistab, et Li hoiatus on osa katsest võita tagasi avalikkuse usaldus, mis on hakanud kaduma süüdistuste tõttu, et kohalikud ametnikud varjasid järjekindlalt tegelikke andmeid kriisi varases staadiumis. Samuti on Hiina saanud kriitikat välisriikidelt, mis süüdistavad Pekingit tegevusetuses pärast viiruse esmast avastamist detsembris.

Nüüd paistab Hiina olevat kriisist väljumas. Eelmisel neljapäeval teatasid võimud, et riigis ei ole ühtegi kontaktnakkust ja see näitaja on jäänud nädalaks nullilähedaseks.

Eile lõdvendati liikumispiiranguid viiruse epitsentriks olnud Hubei provintsis ja 8. aprillil peaks lõppema Wuhani liikumiskeeld.

Esmaspäevasel kohtumisel märkis Li, et kuigi avalikkus on oodanud häid uudiseid nakatumiste kadumisest, peab statistika epideemia kohta olema aus ja täpne. Seetõttu ei tohi kohalikud ametnikud juhtumeid peita või neist teatamata jätta, et saavutada mitte ühegi nakatumise eesmärki.