Leedu tervishoiuminister: meil on valida vabaduse piiramise ja loodusliku valiku vahel

Ministri sõnul tuleb suure nakatumiste arvuga riikidel nüüd juba langetada otsuseid mitte üksnes üle 80-te, vaid 60-65-aastaste patsientide kohta.

«Euroopa riigid, kus koroonaviirus on levinud, otsustavad nüüd, millises eas patsiente ei intubeerita, sest nende päästmise võimalus on väiksem kui nooremate puhul. Ja see iga ei ole 80 aastat, vaid me räägime pigem 60-65-aastastest inimestest,» ütles Veryga ajakirjanikele.

«Vaadakem ringi ja mõelgem, kui palju sellises eas inimesi me tunneme ja kes nad on. Mõelgem nende kaotuste hinna üle ja kas me oleme selleks valmis.»

Leedu elanikud peavad end kokku võtma, rõhutas ta.

«See hetk on käes. Arutagem, mida me teeme ja kas me ohverdame oma liikumisvabaduse nende nimel, kes saavad siis võimaluse ellu jääda, või me otsustame loodusliku valiku kasuks.»

Kuna enamik Leedu koroonaviiruse juhtumitest on sisse toodud, tuleb kodumaale naasjatel end isoleerida, ütles Veryga.

«Aga juba esimene päev pärast selle otsuse jõustamist näitas, et see on suur probleem, sest mõned inimesed ei taha isolatsioonis olla,» sõnas minister ja rääkis avaldustest, mis kurdavad inimõigusrikkumise ja vabaduse piiramise üle.