LÜHIÜLEVAADE: koroonaviiruse arenguid erinevates riikides 25.03

HOLLAND : Hollandi riikliku tervishoiuinstituudi juhi sõnul näib, et koroonaviiruse levik nende riigis on märkimisväärselt aeglustunud. Praeguse seisuga jõuab üks nakatunud hollandlane nakatada keskmiselt veel ühte inimest.

IRAAN: Koroonaviiruse puhangust säästmiseks 85 000 vangi vabaks lasknud Iraan keeldus priiust andmast neljale mehele, kes on trellide taha saadetud selle eest, et nad pöördusid islamist kristlusse. Piirideta Arstide sõnul ei mõista nad Iraani võimude otsust tühistada varem kokku lepitud missioon võitlemaks koroonaviirusega Isfahanis.

SÜÜRIA: ÜRO ja Punane Rist ütlesid, et selle paljukannatanud rahva päästaks koroonapuhangus tõsiselt kannatada saamisest vaid see, kui kohe ja üle kogu riigi kehtestataks vaherahu.

USA: President Donald Trump teatas, et koroonaviiruse piirangud, mille tõttu on üle riigi pandud kinni ärisid, võivad iseenesest viia surmadeni. USAs on sellesse haigusse surnud 600 inimest, kinnitatud nakatumisi on 49 768.

Kolm lennukikandjal Theodore Roosevelt teenivat mereväelast andis positiivse koroonaproovi, need on esimesed teadaolevad COVID-19 juhtumid USA mereväe alusel.