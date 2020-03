Mõned Ladina-Ameerika liidrid vilistavad koroonaohule

Mehhiko

Mehhiko 66-aastane president Andres Manuél Lopez Obrador (AMLO) on seni koroonaviiruse ohule vilistanud. Märtsi alguses pidas ta naeruväärseks mõtet, et näiteks inimeste kallistamine tuleks lõpetada. «Kallistada tuleb. Midagi ei juhtu,» teatas ta ajakirjanikele. 14. märtsil postitas president video, kus ta rahvakogunemisel oma toetajaid kallistab. Veel kaks päeva hiljem näitas ta ajakirjanikele kahte amuletti ja ütles, et need kaitsevad teda viiruse eest.

A la salida del hotel de Ometepec, saludé y atendí peticiones de la gente. Vamos a Xochistlahuaca. pic.twitter.com/oNrRGriI1T — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 14, 2020

Kuna viimastel päevadel on Mehhikos viirusjuhtumite arv kasvanud, on ka AMLO muutunud murelikumaks ja soovitanud inimestel koju jääda. Nüüd on ta öelnud, et valitsus otsib võimalusi haavatavamate inimeste ja väikeste ettevõtete toetamiseks. Keelatud on rohkem kui 100 osalejaga kogunemised.

Alles pühapäeval postitas AMLO video, milles julgustas inimesi restoranides einestama, et vähendada majanduskahjusid. «Me ei tee midagi head ega aita, kui me oleme halvatud või käitume ülepaisutatult. Jätkame tavapärast elu,» ütles ta.

Eile väitis ta, et Mehhiko on viirusega võitlemiseks valmis ja ütles, et viirusega võitlemine algab kodudest. Samuti palus ta eakate eest hoolitseda.

Seni on Mehhikos kinnitatud 405 viirusjuhtumit, kahtlustatakse veel vähemalt 2161 inimese nakatumist. CNNiga rääkinud ekspertide sõnul võib ebaühtlase testimise tõttu nakatunute arv olla palju suurem.

Mõned arstid on hoiatanud, et Mehhikot võib tabada tõeline katastroof, sest riik ei ole puhanguks valmis. «Me ei testi piisavalt, sest proove pole. Meil pole kaugeltki mitte piisavalt voodikohti, hingamisaparaate ega isegi maske, et epideemiaga toime tulla,» ütles üks anonüümseks jääda soovinud arst.

Teine arst ütles CNNile, et haiglad ei suuda varsti enam inimesi vastu võtta ja kui nakatunute arv eksponentsiaalselt kasvab, siis kukub Mehhiko tervishoiusüsteem mõne päevaga kokku.

Kuna föderaalvalitsuse reaktsioon on olnud leige, on ohjad pidanud haarama osariigid, kohalikud omavalitsused ja isegi eraettevõtted. Üleeile andis pealinn México korralduse sulgeda kõik baarid, ööklubid ja kinod. Samuti keelati rohkem kui 50 osalejaga üritused.

Mõned restoranid otsustasid aga oma uksed sulgeda juba enne ametlikku korraldust. Samuti on koolid kinni ja mitmete suurettevõtete töötajatel on palutud kodust töötada.

AMLO toetajate kogunemine 15. märtsil. FOTO: MEXICO'S PRESIDENCY/REUTERS/Scanpix

Brasiilia

Brasiilias loodeti, et pärast president Jair Bolsonaro pressiesindaja nakatumist 12. märtsil hakkaks ka riigipea ise olukorda tõsisemalt võtma. Seda ei ole juhtunud, pigem vastupidi.

Jair Bolsonaro. FOTO: ADRIANO MACHADO/REUTERS/Scanpix

Pühapäeval nimetas Bolsonaro koroonaviirust väikeseks gripiks. «Inimesed saavad varsti aru, et need kubernerid ja suur osa meediast vedasid neid koroonaviirusega seoses ninapidi,» ütles ta Brasiilia telekanalile Record TV, viidates Rio de Janeiro ja São Paulo kuberneridele, kes on välja kuulutanud eriolukorra.