GRAAFIKUD ⟩ Covid-19 lähinaabrite juures 25.03.: Leedu pikendas üleriiklikku eriolukorda

Lätis jõustus 13. märtsil üleriigiline eriolukord. Läti peatab kõik rahvusvahelised reisid ja sulgeb ajutiselt oma välispiiri, otsus puudutab nii lennuliine, raudteid, bussireise kui ka meritsi liikumist. Otsus ei puuduta kaubavedusid.

Alates 20. märtsist peaksid kõik Läti elanikud poodides seisma teineteisest vähemalt kahe meetri kaugusel. Poeomanikel tuleb tagada lisaohutusmeetmed, sealjuures inimeste sotsiaalne distantseerimine.

Läti infektoloogiakeskuse peaarst Baiba Rozentāle sõnul on hea uudis see, et 80 protsendil Covid-19 patsientidel sümptomid puuduvad või põevad nad haigust kergelt. Umbes 17–18 protsendil on keskmised sümptomid.

Leedu

Kinnitatud juhtumeid: 255

Uusi juhtumeid: 46

Tervenenuid: 1

Surmasid: 4

Uusi surmajuhtumeid: 3

Teste: 2700

Leedus kerkis koroonaviiruse Covid-19 tagajärjel surnud inimeste arv ööpäevaga kolme võrra.

Leedu koroonaohvritest kolm olid Ukmergė haigla patsiendid. Tervishoiuministeeriumi kohaselt leidis neljas surmajuhtum aset Panevėžyse haiglas ning patsient kuulus riskigruppi.

Leedu pikendas uue koroonaviiruse pandeemia tõttu välja kuulutatud üleriigilist eriolukorda 13. aprillini, teatas valitsus täna. Senise korralduse kohaselt oleks eriolukord kestnud 30. märtsini.

Eriolukorra ajal on keelatud riigist lahkumine ja sisenemine ning massiüritused, suletud on kohvikud, paljud kauplused, peatatud teenused. Suletud on kõik haridusasutused ning inimestel soovitatakse võimaluse korral teha kaugtööd.

Leedu pikendab ka piirikontrolli Poola ja Lätiga 13. aprillini, teatas Leedu siseminister Rita Tamašunienė eile. Leedu taastas piirikontrolli 14. märtsil.

Euroopa Liidu seaduste kohaselt saab Schengeni tsoonis kehtestada piirikontrolli esmalt 10 päevaks ja siis veel 20 päevaks, kuid piirikontroll ei saa kesta kauem kui kaks kuud.

Rootsi

Kinnitatud juhtumeid: 2318

Uusi juhtumeid: 19

Surmasid: 41

Uusi surmasid: 1

Tervenenuid: 16

Rootsis viibib intensiivravil 144 koroonaviirusega patsienti, teatas riigi raviamet täna. Nädalavahetusel oli intensiivravil 60 inimest. Vaid kolmandik intensiivravi patsientidest ei kuulu riskigruppi.

Riiklik epidemioloog Anders Tegnel nimetas tänasel pressikonverentsil olukorda Rootsis stabiilseks, kuid rõhutas, et tegu on ohtliku haigusega ka teistele rühmadele peale eakate. Tegnel lisas, et riik hakkab tegema rohkem teste.

Valitsuse üks prioriteete on tagada kaitsevahendite kättesaadavus tervishoiutöötajatele ning pressikonverentsil märgiti, et uued hanked on töös.

Riigi avalik tervishoiuamet peatas eile tavapärase tegevuse restoranides, kohvikutes ja baarides. Lubatud on ainult teenindus lauast.

Danderydi haigla peaarst Johan Styrud märkis SVD-le, et Rootsi haiglate võimekus ei ole veel jõudnud kriitilisse punkti ning kardetud haigestumiste lainet nädalavahetusega ei tulnud.

Rootsi peatas reisid väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse. Keeld kestab 30 päeva. Siseminister Mikael Damberg kinnitas eelmisel nädalal, et kõik kodumaale naasta soovivad rootslased saavad seda teha.

Rootsi valitsus soovitas kõikidel kõrgematel kooliastmetel ja kõrgkoolidel minna üle kaugõppele. Kõik keskkooli- ja sealt ülespoole jäävate kooliastmete õpilased peaksid jääma koju ja mitte käima koolis.

Norra

Kinnitatud juhtumeid: 2902

Uusi juhtumeid: 36

Surmasid: 14

Uusi surmasid: 2

Tervenenuid: 6