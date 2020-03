AirBaltic teeb 30. märtsil viimase repatrieerimislennu Frankfurtist

Ministeeriumi andmeil on juba toimunud või lähipäevil toimub 21 erilendu kaheksast erinevast riigist. Seega eeldatakse, et kuni 27. märtsini või vahetult pärast seda kuupäeva jõuavad koju kõik reisil olnud Läti elanikud, kes on vastanud ministeeriumi üleskutsele ega ole sattunud silmitsi ületamatute takistustega.

Ministeerium tunnistas ka, et osa inimesi ei ole saanud naasta märtsi lõpuks Lätti teiste riikide kehtestatud piirangute tõttu. Seepärast jätkab ministeerium koostööd teiste Euroopa Liidu maadega, et tagada nende inimeste Euroopasse naasmine, kelle jaoks see on hädavajalik. Otsuseid lätlaste naasmise kohta alates aprillist hakatakse langetama individuaalselt.