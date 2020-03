Koroonaviirus Assange’i vanglast ei päästnud

«Tänase seisuga ei anna see globaalne pandeemia üksinda alust Assange’i vabastamiseks,» teatas kohtunik. Assange viibib hetkel range režiimiga Belmarshi vanglas Lõuna-Londonis ning loodab vältida väljaandmist USA-le, kus teda ootaks ees süüdistus spionaažis.

Assange’i advokaat Edward Fitzgerald ütles, et kuigi Belmarshi vanglasse pole koroonaviirus veel jõudnud, siis valvurite kaudu võib see levima hakata. Kardetakse, et varasemalt kehva tervisega kimpus olnud Assange’i jaoks võiks koroonaviirusesse nakatumine tähendada raskeid tagajärgi.