Soome valitsus paneb kinni Uusimaa maakonna piirid

«Kõne all on vältimatud töösõidud,» lausus Soome peaminister Sanna Marin valitsuse pressikonverentsil.

Tema sõnul on näiteks sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas ülesandeid, mida ei saa täita kaugtööna.

Ohisalo märkis, et politsei kontrollib liikumispiiranguid eelkõige nõu andes, veendes ja käskides. Kui need abinõud ei toimi, on võimalik meetmeid karmistada.