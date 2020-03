Kosovo parlament kukutas umbusaldushääletusel valitsuse

«Sellega kinnitan, et parlament on algatuse heaks kiitnud,» ütles parlamendispiiker Vjosa Osmani pärast hääletust, kus 82 saadikut 120-st pooldas valitsuse umbusaldamist 12 tundi kestnud arutelu järel.

Väikeriigi elanikud on võimuparteide tüli tõttu pahased, kuna valitsuselt oodatakse keskendumist uue koroonaviiruse kriisile, mis on riigis ametlikel andmetel nõudnud ühe inimelu.

Kuna kosovlastel ei lubata tänavatel liikumispiirangute tõttu meelt avaldada, on pealinna Priština elanikud tagunud õhtuti rõdudel potte ja panne, et väljendada poliitilise jageluse üle oma nördimust.

USA presidendi Donald Trumpi ametisse määratud esindaja on üritanud saavutada Serbia ja Kosovo vahel lepitust. Sealjuures tahab Washington, et Kurti tühistaks Serbia toodetele kehtestatud kõrged tariifid, millest on saanud kõneluste peamine takistus. Kurti on nõustunud tariife vaid järk-järgult leevendama.